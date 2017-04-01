Пасмурная погода сохранится в Казахстане 13-15 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пасмурная погода сохраняется в Казахстане в ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«Характерная для апреля погода с быстрой сменой атмосферных процессов и большим количеством осадков сохранится и в предстоящие трое суток», - отмечается в сообщении.

13 апреля на юге и юго-востоке республики с холодными фронтами ожидаются дожди, местами сильные, в горных районах дождь, мокрый снег, и сильный порывистый ветер.



На западные области, в тыл холодным атмосферным фронтам, сместится антициклон с районов Кавказа. Однако циклоны, формирующиеся над Средиземным морем и над северо-западными районами Европейской части России, вытеснят антициклон на восточные области республики.



В западной половине Казахстана 15 апреля под воздействием циклонов ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, местами гроза и сильный юго-западный ветер, местами 15-20, с порывами 25 м/с.