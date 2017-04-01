Партнером казахстанского автопроизводителя AllurGroup становится Китайская государственная компания СМС 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялись переговоры и было подписано Соглашение о вхождении Китайской государственной компании СМС в капитал и намерении приобрести 51% простых акций казахстанского автопроизводителя AllurGroup.

Соглашение подписали президент СМС Ван Сю Шэн и акционер, член совета директоров AllurGroup Юрий Цхай, передает коррсепондент МИА «Казинформ».

На переговорах и церемонии подписания участвовали первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин, посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, первый заместитель министра МИР РК А.Айдарбаев, заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» А.Арифханов.

В ходе переговоров было отмечено, что компания AllurGroup за счет наличия мелкоузлового производства, сварки, окраски, высокого уровня локализации и внедренных технологий является привлекательным предприятием для иностранных инвесторов и имеет высокий потенциал развития.





Для казахстанской стороны партнерство с государственной китайской компанией вместе с решением задач финансирования, принесет реальный трансфер современных технологий, внедрение новейших производственных методов.

С помощью китайского партнера костанайское предприятие сможет значительно углубить локализацию производства, загрузить и расширить производственное оборудование, внедрить новейшие технологии, усовершенствовать технологические процессы, производить современные автомобили на мощностях «Сарыарка Автопром» с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью.

«Вхождение Государственной китайской компании СМС в капитал AllurGroup имеет важное значение не только для нашего предприятия, но и для всей отечественной автопромышленности. Новый уровень партнерства подтверждает тот факт, что казахстанский автопром является инвестиционно привлекательной отраслью и демонстрирует высокий потенциал стабильного развития», - отметил акционер, член совета директоров AllurGroup Ю. Цхай.





Президент Государственной китайской компании Ван Сю Шэн заявил, что для компании СМС большая честь стать партнером ведущей автомобилестроительной компании Казахстана.

«AllurGroup - это одна из немногих компаний в автомобильной индустрии, которая готова к изменениям в сторону технологий, готова предпринимать неординарные решения для получения качественного результата. Мы поддерживаем стремление компании улучшать качество производимой продукции, внедрять передовые и высокие технологии, улучшать кадровый потенциал и компетенцию менеджмента. Уверены, что совместная работа поможет завоевать новые рынки, обеспечить покупателей достойным автотранспортом и вывести на новый уровень развития автопром РК», - сказал руководитель компании СМС.