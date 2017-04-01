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Партнером казахстанского автопроизводителя AllurGroup становится Китайская государственная компания СМС

Партнером казахстанского автопроизводителя AllurGroup становится Китайская государственная компания СМС
12 Апреля 2017 16:54 256

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялись переговоры и было подписано Соглашение о вхождении Китайской государственной компании СМС в капитал и намерении приобрести 51% простых акций казахстанского автопроизводителя AllurGroup.

Соглашение подписали президент СМС Ван Сю Шэн и акционер, член совета директоров AllurGroup Юрий Цхай, передает коррсепондент МИА «Казинформ».

На переговорах и церемонии подписания участвовали первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин, посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, первый заместитель министра МИР РК А.Айдарбаев, заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» А.Арифханов.

В ходе переговоров было отмечено, что компания AllurGroup за счет наличия мелкоузлового производства, сварки, окраски, высокого уровня локализации и внедренных технологий является привлекательным предприятием для иностранных инвесторов и имеет высокий потенциал развития.

Партнером казахстанского автопроизводителя AllurGroup становится Китайская государственная компания СМС 

Для казахстанской стороны партнерство с государственной китайской компанией вместе с решением задач финансирования, принесет реальный трансфер современных технологий, внедрение новейших производственных методов.

С помощью китайского партнера костанайское предприятие сможет значительно углубить локализацию производства, загрузить и расширить производственное оборудование, внедрить новейшие технологии, усовершенствовать технологические процессы, производить современные автомобили на мощностях «Сарыарка Автопром» с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью.

«Вхождение Государственной китайской компании СМС в капитал AllurGroup имеет важное значение не только для нашего предприятия, но и для всей отечественной автопромышленности. Новый уровень партнерства подтверждает тот факт, что казахстанский автопром является инвестиционно привлекательной отраслью и демонстрирует высокий потенциал стабильного развития», - отметил акционер, член совета директоров AllurGroup Ю. Цхай.

Партнером казахстанского автопроизводителя AllurGroup становится Китайская государственная компания СМС 

Президент Государственной китайской компании Ван Сю Шэн заявил, что для компании СМС большая честь стать партнером ведущей автомобилестроительной компании Казахстана.

«AllurGroup - это одна из немногих компаний в автомобильной индустрии, которая готова к изменениям в сторону технологий, готова предпринимать неординарные решения для получения качественного результата. Мы поддерживаем стремление компании улучшать качество производимой продукции, внедрять передовые и высокие технологии, улучшать кадровый потенциал и компетенцию менеджмента. Уверены, что совместная работа поможет завоевать новые рынки, обеспечить покупателей достойным автотранспортом и вывести на новый уровень развития автопром РК», - сказал руководитель компании СМС.

 

 

Ключевые слова: Промышленность, Транспорт,
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