АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Партию незаконно выловленного жереха задержали в Атырау, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«При проведении рыбоохранных мероприятий сотрудниками отдела охраны природных ресурсов Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в Атырау в районе Контейнерный задержана автомашина марки Москвич «ИЖ-комби». В багажнике машины, которой управлял житель города Туркестан ЮКО, 1990 года рождения, была обнаружена рыба частикового вида - жерех общим весом 363 кг. Докуметов на рыбу, принадлежащую гражданке Республики Узбекистан, не имелось. Ущерб рыбным ресурсам составил 617000 тенге», - сообщил официальный представитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Тушканов.

Как пояснил кореспонденту МИА «Казинформ» О.Тушканов, рыба изъята и сдана в ТОО «Надежда», автомашина помещена на охранаямую стоянку. Собранный материал направлен в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ст.196 УК РК.