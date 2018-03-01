Парня сбили насмерть в Алматы: Водитель скрылся с места ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на перекрестке водитель автомобиля насмерть сбил 22-летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинфом».

Трагедия произошла на пересечении проспектов Райымбек батыра и Н.Тлендиева.

Машина сбила молодого человека, когда он пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Мужчина скончался до приезда медиков. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.







Автор: Гүлмира Ғосманәли