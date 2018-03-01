Парня сбили насмерть в Алматы: Водитель скрылся с места ДТП
6 Марта 2018 08:33 699
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на перекрестке водитель автомобиля насмерть сбил 22-летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинфом».
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Трагедия произошла на пересечении проспектов Райымбек батыра и Н.Тлендиева.
Машина сбила молодого человека, когда он пытался перебежать дорогу в неположенном месте.
Мужчина скончался до приезда медиков. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.
Автор: Гүлмира Ғосманәли
Ключевые слова: ДТП, Алматы, Происшествия,
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