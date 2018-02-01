Парламентарии РК и РФ подвели итоги совместной встречи

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Взаимодействие парламентариев Казахстана и России на самых разных уровнях позволит качественно реализовывать дальнейшее углубление экономической интеграции ЕАЭС. Об этом заявила председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

«Сегодня у нас состоялся очень хороший деловой и вместе с тем дружеский разговор. Мы нашли много точек соприкосновения, новую платформу, на которой могли бы обсуждать вопросы дальнейшего углубления экономической интеграции государств-членов ЕАЭС. Поднимали многие проблемные вопросы, мешающие дальнейшему развитию наших торгово-экономических отношений», - сказала казахстанский сенатор по итогам совместного заседания членов комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК и комитетов Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам, по обороне и безопасности.

Она отметила, что, несмотря на то, что между парламентами двух стран подписаны и ратифицированы многие международные договора, на практике, зачастую на уровне различных бюрократических инстанций, создаются препоны для развития деловых отношений, бизнеса, взаимодействия граждан.

«Поэтому такая площадка нужна. Мы вместе согласились, что такой разговор мы должны продолжать. Сейчас мы встретились в Москве, но я рассчитываю на то, что наша следующая встреча состоится в Астане», - сказала Д. Назарбаева, добавив, что в ходе состоявшегося заседания парламентариями двух стран намечен некий предварительный план переговоров следующей встречи.

Д. Назарбаева отметила, что активное сотрудничество и диалог парламентариев Казахстана и России на самых разных уровнях позволит качественно реализовывать дальнейшее углубление экономической интеграции ЕАЭС.

«Я вижу огромную перспективу для того, чтобы влиять на содержание подписываемых договоров и соглашений в рамках ЕАЭС. Зачастую в парламент на ратификацию приходят уже готовые документы, и повлиять на их содержательную часть не представляется возможным. А мы считаем, что через взаимодействие наших парламентов на самых разных уровнях и работу с нашими правительствами мы могли бы предварительно каким-то образом влиять на содержательную часть этих соглашений», - сказала она.

О придании казахстанско-российскому межпарламентскому диалогу еще одного измерения посредством взаимодействия по линии профильных комитетов отметил глава комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Межпарламентский диалог находится в очень продвинутом состоянии, прекрасные отношения и профессиональные и личные. Действует эффективно и результативно двусторонняя Комиссия по межпарламентскому сотрудничеству. И сейчас мы придаем нашему диалогу еще одно измерение - взаимодействие по линии профильных комитетов. Речь идет не о том, чтобы как-то дополнительно разнообразить наш диалог, а о том, чтобы придавать этому диалогу более целенаправленный и последовательный характер», - сказал российский сенатор.

«Мы сегодня проводим первое совместное заседание и конечно мы только нащупываем возможности этого нового формата. Но, я с большим удовлетворением могу сказать, что даже тех часов, которые мы отвели на наше общение - явно не хватает. Есть взаимный интерес к диалогу», - добавил К.Косачев, приведя несколько тем из повестки встречи.

«Это были темы, затрагивающие проблемы глобальной безопасности, поддержание стратегического баланса сил в мире, перспективы ядерного разоружения - та инициатива, с которой последовательно выступает Президент Казахстана. Мы говорили о судьбах Евразийской интеграции - это еще один пример того, как Казахстан задает темп и ставит очень высокую планку для движения вперед в нашем двустороннем и многостороннем взаимодействии. Прозвучали, в том числе и тревожные нотки в обсуждении этой темы в том смысле, что огромный потенциал евразийского сотрудничества пока недостаточно реализуется в наших практических делах. Остается достаточно много ненужных и часто просто бюрократических препятствий. Мы говорили о гуманитарной составляющей нашего сотрудничества», - рассказал К.Косачев.

«Интерес к диалогу безусловен с обеих сторон и мне представляется, что мы на правильном пути. Мы обязательно воспользуемся любезным приглашением Дариги Нурсултановны и обязательно увидимся уже в Астане», - резюмировал российский сенатор.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что отношения России и Казахстана традиционно теплые и находятся на высоком уровне.

«Мы дружные соседи. И поэтому мы должны поддерживать те отношения, которые созданы нашими лидерами. Те инициативы, которые идут со стороны Казахстана, мы везде и всюду на всех площадках поддерживаем», - отметил В.Бондарев.

«Мы благодарны Дариге Нурсултановне за ее визит, за ее приглашение. Будем работать и дальше в этом направлении. Пользуясь случаем, разрешите поздравить Даригу Нурсултановну и всех женщин Казахстана с наступающим 8 марта от имени мужской половины Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации и от всех мужчин Совета Федерации. Счастья вам, здоровья и удачи», - сказал российский сенатор.