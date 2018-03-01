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Парламент Казахстана проведет совместное заседание палат

2 Марта 2018 07:50 575
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Парламент Казахстана проведет совместное заседание палат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК, передает МИА «Казинформ».

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 5 марта 2018 года в 12 часов в городе Астане», - говорится в распоряжении председателя Мажилиса, опубликованном на официальном сайте палаты.

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Ключевые слова: Мажилис, Сенат,
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