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Парламент Италии распустят в ближайшие дни
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верхняя палата (Сенат) парламента Италии приняла государственный бюджет на 2018 год. Как сообщило в субботу агентство ANSA, «за» проголосовали 140 сенаторов, против высказались 94, передает ТАСС.
В принятом законопроекте по госбюджету учтен ряд важных поправок и уточнений, внесенных парламентариями. В частности, уточнено финансирование таких сфер, как здравоохранение, образование, скорректированы статьи налогообложения. Накануне законопроект был одобрен в нижней палате, и теперь обрел силу закона.
Как сообщают местные СМИ, данный закон - последний важный акт, который должен был быть принят до конца срока нынешнего созыва парламента. Как ожидается после пресс-конференции по итогам года премьер-министра Италии Паоло Джентилони, которая состоится после рождественских праздников (после 26 декабря), президент республики объявит о роспуске парламента и назначит новые выборы. Они, вероятнее всего, пройдут 4 марта 2018 года. Формально мандат нынешнего созыва истекает в марте, так что по сути отработан весь положенный срок.
Как предполагается, до момента формирования нового кабинета на основании результатов парламентских выборов нынешнее правительство во главе с Джентилони продолжит выполнять свои обязанности.
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