Парламент Египта одобрил решение президента о введении чрезвычайного положения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Палата представителей (парламент) Египта одобрила решение президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца. Об этом сообщило государственное телевидение Египта.

Накануне это же решение ас-Сиси одобрило правительство страны, передает ТАСС. Постановлением кабинета чрезвычайное положение в Египте введено с 13:00 понедельника, 10 апреля.

Согласно статье 154 конституции Египта, президент имеет право объявить о введении чрезвычайной ситуации. Это решение должно быть одобрено правительством, после чего постановление кабинета направляется в парламент, который в течение семи дней должен одобрить постановление кабинета. В противном случае решение президента теряет силу.

В воскресенье глава египетского государства объявил о введении в стране ЧП на три месяца "после принятия соответствующих конституционных и правовых процедур". На такой шаг ас-Сиси пошел после проведенных терактов в Танте и Александрии.

9 апреля в этих городах на севере страны были совершены теракты в христианских храмах, где прихожане собрались на торжественные службы в праздничное Вербное воскресенье. По последним данным министерства здравоохранения Египта, жертвами террористических атак, совершенных смертниками, стали 45 человек, более 100 получили ранения.