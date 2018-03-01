Парламент Армении впервые выбирает президента

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 2 марта, депутаты Национального собрания (парламента) Армении, согласно новой Конституции, впервые выберут президента страны. Единственным кандидатом, выдвинутым коалиционной фракцией правящей Республиканской партии Армении (РПА) и партии АРФ «Дашнакцутюн», является посол Армении в Великобритании Армен Саркисян. В случае победы Армен Саркисян станет четвертым президентом независимой Армении и первым, избранным депутатами, а не путем всенародного голосования, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы по новой Конституции

Выборы президента страны 2 марта ознаменуют финальный этап перехода Армении к парламентской форме правления. Соответствующие поправки в Конституцию были внесены на основании итогов всенародного референдума от 2015 года. Для избрания на пост президента кандидату необходимо заручиться поддержкой 3/4 депутатов парламента.



Помимо самой многочисленной парламентской фракции Республиканской партии Армении, а также ее коалиционного партнера - партии АРФ «Дашнакцутюн», свою поддержку кандидату Армену Саркисяну выразила вторая по численности фракция - блок «Царукян».



По оценкам экспертов, такой расклад обеспечит Армену Саркисяну избрание уже в первом туре. Четвертый президент Армении будет избран сроком на 7 лет и вступит в свои полномочия 9 апреля текущего года.

Предвыборная кампания нового формата

18 января по итогам заседания исполнительного органа Республиканская партия Армении выдвинула кандидатуру Армена Саркисяна на пост президента. На следующий день действующий президент Серж Саргсян провел встречу с кандидатом, в ходе которой представил свое видение о будущем президенте страны, а также предложил Армену Саркисяну дать свое согласие на выдвижение от РПА. На что кандидат Армен Саркисян попросил действующего президента дать ему время до принятия решения.



Воспользовавшись предоставленной паузой, кандидат в президенты Армении провел ряд встреч, как в Армении, так и за ее пределами. Армен Саркисян встретился с парламентскими и непарламентскими политическими силами, представителями гражданского общества и интеллигенции, армянской диаспорой. По итогам этих встреч, 16 февраля Армен Саркисян снова встретился с действующим президентом Сержем Саргсяном и озвучил свое согласие на выдвижение в кандидаты от РПА.

Новые полномочия Президента

Согласно новой Конституции, будущий президент Армении будет исполнять две основные функции: по предложению премьер-министра производить назначения на высшие государственные должности, а также следить за соблюдением Конституции страны. Кроме того, по предложению главы правительства будущий президент будет назначать министров.