Парашютисты приводнились на Капшагайское водохранилище

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования профессионального праздника - День образования Сил воздушной обороны, а также согласно плану боевой подготовки лётчики, специалисты поисково-спасательных и парашютно-десантных служб воинской части 53975 совершили прыжки с парашютом с приводнением на Капшагайское водохранилище.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Практическая отработка парашютных прыжков на воду позволяет повысить живучесть экипажей в случае аварийного покидания воздушного судна над водной поверхностью и отработать действия со средствами спасения после приводнения. Помимо навыков выживания, лётчик должен приобрести навыки морально-психологической устойчивости в стрессовой ситуации, уметь самостоятельно принимать решения до прибытия помощи.

«Парашютная подготовка лётного состава - это сложный учебно-воспитательный процесс. Целью данной подготовки является - научить лётчика к действиям в экстремальных условиях в степи, в горах, в лесу и на море после катапультирования. Лётчик должен уметь построить временное жилище из подручных средств, которым может оказаться собственный парашют, оказать первую медицинскую помощь, добыть пищу, хорошо ориентироваться на местности, применять различные средства связи и сигнализации, а также при необходимости отразить нападение противника», -рассказывает начальник Центра парашютной подготовки ВС РК подполковник Леонид Дудкин.

По окончании учебных прыжков начальник Центра парашютной подготовки ВС РК поздравил личный состав с качественным выполнением задания и поставил новые задачи в деле развития поисково-спасательного обеспечения полётов и парашютно-десантной подготовки.



