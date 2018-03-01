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Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину подарят квартиру

19 Марта 2018 15:42 169
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Паралимпийскому чемпиону Александру Колядину подарят квартиру

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайскому спортсмену Александру Колядину, завоевавшему золотую медаль на Параолимпийских играх в Пхёнчхане, подарят квартиру, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».    

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Об этом в ходе расширенного заседания коллегии областного управления координации занятости и социальных программ в понедельник сообщил аким области Архимед Мухамбетов.

«Александр Колядин впервые в истории нашей независимости завоевал золотую медаль. Он является хорошим примером для других инвалидов. Буквально послезавтра мы будем его встречать, будем чествовать героя и подарим ему квартиру», - сообщил аким области.

Он также отметил, что инвалидам в Костанайской области помощь оказывается по всем направлениям.

К примеру, как сообщила руководитель управления координации занятости и соцпрограмм Гульнар Абенова, несколько лет назад А.Колядину были выделены средства на протез голени для занятия лыжным спортом.

«Сегодня мы вместе со всеми казахстанцами радуемся за победу в Параолимпийских играх нашего спортсмена земляка Александра Колядина. Безусловно, благодаря огромной силе духа Александр достиг таких высоких результатов,- отметил она. - Вместе с тем, при поддержке местного бюджета в 2015 году Александр Колядин был обеспечен протезом голени для занятия лыжным спортом стоимостью 1 млн 900 тыс тенге».

В текущем году также предусмотрены средства в размере 1 млн 885 тысяч тенге на замену протеза спортсмену согласно сроку эксплуатации.

Аналогичная помощь по приобретению протеза была оказана в 2017 году еще одному костанайскому спортсмену, подающего большие надежды - Кириллу Остапенко. Ему был заменён протез бедра стоимостью 3,5 млн тенге.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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