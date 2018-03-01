Паралимпиада в Пхенчхане: Казахстан занял 20 место в медальном зачете

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские паралимпийцы попали в первую двадцатку на Паралимпиаде в Пхенчхане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Paralympic.org.

Двадцатую строчку казахстанцам пришлось делить с китайскими спортсменами, которые выиграли такое же количество медалей.

Звание сильнейших паралимпийцев досталось сборной США, на счету которой 36 медалей (13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых). На втором месте - выступающие под нейтральным флагом российские паралимпийские атлеты, у которых на 12 медалей меньше, чем у американских коллег (8-10-16). На третьем месте расположились канадские паралимпийцы, суммарные усилия которых принесли своей стране 28 медалей. Россияне обошли канадцев за счет большего количества медалей серебряного достоинства.

Напомним, казахстанский лыжник Александр Колядин завоевал золотую медаль зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане.