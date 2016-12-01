Парад мюзиклов презентовали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЦКЗ «Казахстан» в преддверии новогодних праздников совем недавно открывшийся театр «Астана Мюзикл» Государственной концертной организации «Қазақконцерт» подарил жителям и гостям столицы очередную свою премьеру - музыкальное шоу «Путешествие в мир мюзикла» («Мюзикл әлеміне саяхат»).

Концертная программа «Путешествие в мир мюзикла» представила зрителям парад всемирно известных мюзиклов, представляющих разные страны: родину жанра - Америку, а также Великобританию, Францию, Россию и Казахстан, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

Зрителей покорило талантливое исполнение артистами театра «Астана Мюзикл» подлинных хитов из легендарных, непохожих друг на друга мюзиклов и киномюзиклов, как «Кабаре», «Моя прекрасная леди», «Аладдин», «Звуки музыки», «Богема» и «Красавица и чудовище», «Призрак оперы», «Кошки», «We Will Rock You», «Мамма Мия», «Ромео и Джульетта», «Нотр Дам дэ Пари», «Юнона и Авось», песни из кинофильмов «12 стульев» и «Ах, водевиль, водевиль!», киномюзикла «Стиляги» («Я люблю Буги-Вуги»), песня «Той жыры» из репертуара ВИА «Дос Мукасан», песни «Ты куда, Одиссей» из к-ф «Ангел в тюбетейке», «Гәкку» из к-ф «Қыз Жібек», «Надо мной небо синее...» из к-ф «Наш милый доктор», «Туған Ел» из к-ф «Меня зовут Қожа».

Мир мюзикла красочно многообразен, он объединяет лирику и сатиру, смешное и серьезное, фривольное и трогательное. Это волшебный синтез слова, музыки, пения и танца, который рождает яркие эмоции, и вместе с красивыми световыми и видео эффектами создает для зрителя настоящий праздник.

В этот предновогодний вечер зрители наслаждались не только прекрасной музыкой, оригинальными танцами, завораживающим шоу, но и открыли для себя новые имена талантливых казахстанских исполнителей. В концерте участвуют солисты театра «Астана Мюзикл» Ерзат Рамазанов, Саят Макулбаев, Акжол Омирзаков, Бауыржан Нурымбетов, Алтынбек Аманкулов, Айна Абдикаримова, Жаркынай Шалкарова, Гульнара Кошенова, Санди Каршалова и другие.

«Наш новый мюзикл - это наш вклад в яркую культурную жизнь столицы. Думаю, путешествие в прекрасный мир мюзикла состоялось, и оно создало зрителям праздничное предновогоднее настроение, вдохновляя на новые свершения в новом 2017 году!», - сказала директор концертной организации «Қазақконцерт» Салтанат Сейдимбек.

Как отмечают сами артисты, участие в постановке подобного мюзикла дарит интереснейший опыт, который дарит яркие впечатления и прекрасное настроение.

«Для меня это первый спектакль и первый опыт игры на сцене. Это очень волнительно и страшно. Поддержки, разные танцевальные элементы, костюмы - все в новинку и все очень здорово. У нас отличные режиссер, хореограф-постановщик. Сцена большая, красивая. Огромные экраны, световые и звуковые спецэффекты все это завораживает», - поделилась впечатлениями исполнительница роли Салли из отрывка мюзикла «Кабаре» Гульнара Кошенова.