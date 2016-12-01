Памятные монеты «Қазақ вальсі» выпустил Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Қазақ вальсі» номиналом 500 тенге, которые открывают новую серию монет «Изобразительное искусство Казахстана», призванную популяризировать богатство национальной культуры Казахстана.

По информации пресс-службы финрегулятора, монета имеет прямоугольную форму. На аверсе монеты в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан в обрамлении надписей «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке.

В нижней части проходит надпись «500 ТЕҢГЕ», обозначающая номинал монеты, число «2016», обозначающее год чеканки, и надпись «Ag 925 31.1 g.», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. В верхней части - надписи «Г.ЫСМАЙЫЛОВА», «ҚАЗАҚ ВАЛЬСІ» на государственном языке и логотип Национального Банка Республики Казахстан.

На реверсе монеты - картина художницы Гульфайрус Исмаиловой «Казахский вальс» (Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева), на которой изображена казахская танцовщица, Народная артистка Казахской ССР - Шара Жиенкулова. Цветовое решение выполняется посредством технологии тампопечати.

Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 31,1 г, прямоугольник 35х45 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 3 тыс. штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.