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Памятную доску академику Галымжану Нурышеву установили в Атырау

Памятную доску академику Галымжану Нурышеву установили в Атырау
12 Июня 2017 18:17 244

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошла церемония открытия памятной доски в доме видного общественного деятеля Казахстана, академика Национальной академии образования, обладателя ордена «Құрмет» Галымжана Нурышева. Ученый прожил здесь в 1995-2004 годах.


Памятную доску академику Галымжану Нурышеву установили в Атырау
В церемонии приняли участие соратники, родные и близкие профессора, жители региона. В мероприятии присутствовал и аким области Нурлан Ногаев. 

Глава региона отметил высокие профессиональные и человеческие качества Галымжана Нурышева, призвав молодое поколение брать пример с жизненного пути видного ученого.

С речью выступили также ректор университета имени Халела Досмухамедова Абзал Талтенов, член общественного совета Атырауской области Әсен Бисенұлы и поэт-писатель Жүсіп Қадір. 

Мероприятие продолжилось круглым столом на тему «Жақсының жарығы өшпейді», организованным в университете имени Халела Досмухамедова, где участники обсудили научное наследие Галымжана Нурышева.

Памятную доску академику Галымжану Нурышеву установили в Атырау

 

 

 

Ключевые слова: Атырауская область, Наука,
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