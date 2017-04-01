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Память погибших на таджикско-афганской границе воинов-казахстанцев почтили в Душанбе

Память погибших на таджикско-афганской границе воинов-казахстанцев почтили в Душанбе
8 Апреля 2017 17:32 272

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Душанбе состоялось возложение цветов к обелиску воинам-казахстанцам, погибшим 7 апреля 1995 года при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке.

В мероприятии приняли участие представители союза ветеранов-интернационалистов Таджикистана, общественной организации казахов «Байтерек» в Таджикистане, ветераны Пограничной службы и представители Посольства РК в Таджикистане.

В своем выступлении посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов отметил, что народ Казахстана помнит имена своих героев.

Выступавшие представители таджикской стороны отметили, что погибшие воины-казахстанцы навечно останутся в памяти народа.

Напомним, в 1993-1999 годы свыше 2000 солдат и офицеров из частей оперативного назначения внутренних войск выполняли боевые задачи на таджикско-афганской границе в составе отдельного стрелкового сводного батальона Республики Казахстан.

Трагическим событием для воинов-казахстанцев стало 7 апреля 1995 года. В горном ущелье Пшихавр Республики Таджикистан завязался неравный бой с превосходящими силами бандформирований. Он забрал 17 молодых жизней, многие получили ранения.
Память погибших на таджикско-афганской границе воинов-казахстанцев почтили в Душанбе
Память погибших на таджикско-афганской границе воинов-казахстанцев почтили в Душанбе
Память погибших на таджикско-афганской границе воинов-казахстанцев почтили в Душанбе

Ключевые слова: Таджикистан, Память,
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