Память погибших на таджикско-афганской границе воинов-казахстанцев почтили в Душанбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Душанбе состоялось возложение цветов к обелиску воинам-казахстанцам, погибшим 7 апреля 1995 года при исполнении воинского долга по охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке.

В мероприятии приняли участие представители союза ветеранов-интернационалистов Таджикистана, общественной организации казахов «Байтерек» в Таджикистане, ветераны Пограничной службы и представители Посольства РК в Таджикистане.



В своем выступлении посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов отметил, что народ Казахстана помнит имена своих героев.



Выступавшие представители таджикской стороны отметили, что погибшие воины-казахстанцы навечно останутся в памяти народа.



Напомним, в 1993-1999 годы свыше 2000 солдат и офицеров из частей оперативного назначения внутренних войск выполняли боевые задачи на таджикско-афганской границе в составе отдельного стрелкового сводного батальона Республики Казахстан.



Трагическим событием для воинов-казахстанцев стало 7 апреля 1995 года. В горном ущелье Пшихавр Республики Таджикистан завязался неравный бой с превосходящими силами бандформирований. Он забрал 17 молодых жизней, многие получили ранения.





