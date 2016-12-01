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Палата предпринимателей Павлодара помогла бизнесменам сэкономить более 400 млн тенге

Палата предпринимателей Павлодара помогла бизнесменам сэкономить более 400 млн тенге
23 Декабря 14:42 121

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 400 млн тенге - такова сумма сэкономленных средств бизнесом при поддержке палаты предпринимателей Павлодарской области в 2016 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РПП.    

В уходящем году в РПП поступило 200 обращений предпринимателей касательно защиты их законных прав и интересов, из них с положительным результатом решены 85 обращений.

Мониторинг обращений показал, что зачастую права предпринимателей нарушаются в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства, государственных закупок и налогового законодательства.

«Защита прав бизнеса - одно из приоритетных направлений деятельности Палаты предпринимателей. На сегодня в палате сформированы достаточные механизмы для оказания необходимой поддержки предпринимателям по защите их прав и законных интересов. Это представление интересов в суде, организация диалоговой площадки с представителями местных исполнительных органов. Экспертами палаты на постоянной основе проводятся встречи, круглые столы по обсуждению проблемных вопросов субъектов предпринимательства в целях разрешения в кратчайшие сроки проблемных вопросов бизнеса», - отметил заместитель директора региональной палаты предпринимателей Мади Сыздыков.

За год состоялось 8 заседаний Совета по защите прав предпринимателей, где рассмотрено 13 вопросов, по 11 из них права предпринимателей защищены в полном объеме.

К примеру, всесторонняя поддержка была оказана в разрешении спорной ситуации между двумя хозяйствующими субъектами: ТОО «Ақжар-Өндіріс», ТОО «Директ», связанной с наложением земельных участков принадлежащих им, которая возникла по причине  неправомерных действиях государственных органов. Вопрос решен с максимальным соблюдением прав и законных интересов предпринимателей.

Также ТОО фирма «ОРТОПРОТ», занимающаяся производством протезно-ортопедических изделий, при содействии Палаты смогла сохранить государственный заказ на сумму более 40 млн. тенге.

Кроме того, в результате вмешательства Палаты активизирована работа по предоставлению земельных участков через аукционы, изменена существующая в органах государственных доходов практика назначения дополнительного взыскания в виде приостановления действия разрешения: если ранее назначалось взыскание на шесть месяцев, то в настоящее время взыскание назначается в виде календарных дней, что способствует

 

 

Ключевые слова: Павлодарская область, Малый бизнес,
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