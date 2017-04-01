Пакистанка Малала стала самым молодым посланцем мира ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил пакистанскую правозащитницу Малалу Юсуфзай новым посланцем мира, передает Центр новостей ООН.

Несколько лет назад Малала стала жертвой нападения талибов. Они пытались убить ее за то, что Малала защищала право девочек на образование. Она получила тяжелые ранения, но, восстановив здоровье, продолжила активно выступать в поддержку образования девочек.

«Я горжусь тем, что сегодня могу назначить Малалу самым молодым в истории Организации посланцем мира ООН», - сказал Антониу Гутерриш в ходе специальной церемонии. Он сообщил, что девушка, которая является лауреатом Нобелевской премии, будет заниматься вопросами образования для девочек.

Сама Малала заявила, что получить звание посланца мира для нее большая честь. Она отметила важность образования девочек для развития общества.

«Перемены начинаются с нас и их необходимо начинать сейчас. Счастливое будущее каждого зависит от готовности начать работать уже сейчас и не ждать чего-то от других», - сказала новый посланец мира.

В возрасте 11 лет Малала стала известна в мире благодаря блогу, в котором она подробно рассказывала о своей жизни при режиме талибов и о своих взглядах на развитие образования для девочек. За свой блог Малала Юсуфзай получила ежегодную пакистанскую молодёжную премию мира. В 2014 году Малала Юсуфзай была удостоена Нобелевской премии мира. А в 2015 году она выступала на юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи.