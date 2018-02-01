Падение девушки в лестничный пролёт прокомментировали костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИРФОРМ - По факту падения девушки в лестничный пролёт в одном из домов в Костанае начато досудебное расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как выяснилось, упала девушка не с четвёртого, а с пятого этажа.

«25 февраля в 20:46 в городе Костанае местная жительница, 1989 года рождения, упала с высоты 5-го этажа в лестничный пролет. С полученными в ходе падения травмами была доставлена в реанимационное отделение городской больницы», - прокомментировали в ведомстве.

Теперь полицейскими по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК «Доведение до самоубийства».

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, о том, что девушка с тяжелыми травами доставлена в городскую больницу, сообщил заведующий отделением травматологии городской больницы Марал Абилкасымов.

Как сообщил специалист, девушка в результате падения получила различные травмы, ушиб головного мозга. Ей была сделана операция, однако ее состояние тяжелое и она находится в реанимации.