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Падение девушки в лестничный пролёт прокомментировали костанайские полицейские

27 Февраля 2018 12:51 843
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Падение девушки в лестничный пролёт прокомментировали костанайские полицейские

  КОСТАНАЙ. КАЗИРФОРМ - По факту падения девушки в лестничный пролёт в одном из домов в Костанае начато досудебное расследование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области. 

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Как выяснилось, упала девушка не с четвёртого, а с пятого этажа. 

«25 февраля в 20:46 в городе Костанае местная жительница, 1989 года рождения, упала с высоты 5-го этажа в лестничный пролет. С полученными в ходе падения травмами была доставлена в реанимационное отделение городской больницы», - прокомментировали в ведомстве. 

Теперь полицейскими по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 части 1 УК РК «Доведение до самоубийства». 

 Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, о том, что девушка с тяжелыми травами доставлена в городскую больницу, сообщил заведующий отделением травматологии городской больницы Марал Абилкасымов. 

Как сообщил специалист, девушка в результате падения получила различные травмы, ушиб головного мозга. Ей была  сделана операция, однако ее состояние тяжелое и она находится в реанимации. 

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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