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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Алматы

4 Марта 2018 12:17 1191
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На ночных улицах Алматы произошло массовое ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Массовое ДТП произошло на улице Толе би, не доезжая улицы Розыбакиева. По словам очевидцев, водитель Mercedes на большой скорости двигался в восточном направлении. Он не справился с управлением, задел по касательной Audi и врезался во внедорожник Toyota Highlander, который от удара вылетел на полосу встречного движения, где, к счастью, не было машин, но по пути задел Chevrolet, ехавший в попутном направлении.

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Алматы 

В результате ДТП пострадали водитель Mercedes и два человека из Toyota Highlander. Как выяснилось позже, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.


Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Алматы 
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Алматы 

 

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Альберт Ахметов

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