Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На ночных улицах Алматы произошло массовое ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Массовое ДТП произошло на улице Толе би, не доезжая улицы Розыбакиева. По словам очевидцев, водитель Mercedes на большой скорости двигался в восточном направлении. Он не справился с управлением, задел по касательной Audi и врезался во внедорожник Toyota Highlander, который от удара вылетел на полосу встречного движения, где, к счастью, не было машин, но по пути задел Chevrolet, ехавший в попутном направлении.





В результате ДТП пострадали водитель Mercedes и два человека из Toyota Highlander. Как выяснилось позже, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.





