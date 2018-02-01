Пьяная учительница совершила смертельное ДТП в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Экибастузский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении учителя средней общеобразовательной школы города, преданной суду по части четвёртой статьи 346 Уголовного кодекса Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе судебного разбирательства установлено, что И., будучи лишённой постановлением специализированного административного суда города Экибастуза от 17 мая 2017 года права управления транспортными средствами сроком на три года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной, совершила опрокидывание автомобиля в кювет.



В результате ДТП пассажир автомашины с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась в реанимационном отделении, - сообщили в пресс-службе суда Павлодарской области со ссылкой на Экибастузский горсуд. - Подсудимая признала свою вину, искренне раскаивается в случившемся».

Суду она была предана по обвинению в преступлении по уголовной статье «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Брат погибшей, представитель потерпевшей суду показал, что подсудимую И. знает с детства как близкую подругу его погибшей сестрёнки. Он попросил суд не лишать её свободы и смягчить наказание подсудимой; никаких претензий к ней не имеет.

«Приговором женщина признана виновной по части четвёртой статьи 346 УК, и на основании пункта 1) части 2 статьи 55 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на семь лет. В соответствии со статьёй 63 УК назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным», - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.