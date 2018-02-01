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Пьяная учительница совершила смертельное ДТП в Экибастузе

26 Февраля 2018 11:44 1822
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Пьяная учительница совершила смертельное ДТП в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Экибастузский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении учителя средней общеобразовательной школы города, преданной суду по части четвёртой статьи 346 Уголовного кодекса Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе судебного разбирательства установлено, что И., будучи лишённой постановлением специализированного административного суда города Экибастуза от 17 мая 2017 года права управления транспортными средствами сроком на три года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной, совершила опрокидывание автомобиля в кювет.

В результате ДТП пассажир автомашины с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась в реанимационном отделении, - сообщили в пресс-службе суда Павлодарской области со ссылкой на Экибастузский горсуд. - Подсудимая признала свою вину, искренне раскаивается в случившемся».

Суду она была предана по обвинению в преступлении по уголовной статье «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Брат погибшей, представитель потерпевшей суду показал, что подсудимую И. знает с детства как близкую подругу его погибшей сестрёнки. Он попросил суд не лишать её свободы и смягчить наказание подсудимой; никаких претензий к ней не имеет.

«Приговором женщина признана виновной по части четвёртой статьи 346 УК, и на основании пункта 1) части 2 статьи 55 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на семь лет. В соответствии со статьёй 63 УК назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным», - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

 

 

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Ключевые слова: ДТП, Павлодарская область, Суды,
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Автор:

Антон Гагарин

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