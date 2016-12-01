Озвучен прогноз PPV-продаж боя Головкин-Джейкобс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Журналист Boxing News 24 и основатель Youtube-канала Montero on Boxing Майкл Монтеро поделился мнением о коммерческих итогах боя Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) и Дэниела Джейкобса (32-1, 29 КО).

«Согласен с теми, кто считает, что бой Головкин-Джейкобс покажет лучшие рейтинги, чем реванш Уорд-Ковалев. Думаю, бой Головкин-Джейкобс сделает 200 тысяч PPV-продаж, Madison Square Garden соберет аншлаг, а доход от продажи мерча будет в два раза больше, чем у боя Уорд - Ковалев», - цитирует Монтеро Sports.kz.

Напомним, на днях чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин назвал предварительные даты возможных боев в 2017 году.

18 марта казахстанец встретится с Даниэлем Джейкобсом (32-1, 29 КО).

«Надеюсь, на три или четыре боя. Это очень возможно, - сказал ранее Головкин. - Март, может быть, июнь, сентябрь и декабрь. Это развернутый план на следующий год».