Ответственность сотрудников нацкомпаний в сфере закупок ужесточат законодательно в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Должностные лица квазигосударственного сектора за огромные нарушения в сфере закупок отделываются лишь выговорами и лишением премий. Об этом сегодня заявил депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев в ходе круглого стола на тему «Законодательное регулирование закупок квазигосударственного сектора», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос не только в нормативном регулировании самих процедур, но и в ответственности за нарушения. Поскольку, хотя по нынешнему закону эти нарушения, особенно связанные с получением взяток, откатов, не относятся к коррупционным правонарушениям, поскольку должностные лица квазигосударственного сектора не являются госслужащими, тем не менее, нарушения там имеют место быть. Действительно, ответственность до сих пор не относилась к этой сфере, и в результате за огромные нарушения там должностные лица отделывались выговорами, лишением половины премий и так далее», - сказал Азат Перуашев на круглом столе в СЦК.

Депутат заявил, что одной из главных задач на сегодня является установить нормальную ответственность за такого рода нарушения.

«Одной из задач нового законопроекта является все-таки введение на законодательном уровне полноценной, нормальной ответственности должностных лиц квазигоссектора за нарушения в сфере закупок, нарушение законности, нарушение процедур», - подчеркнул Азат Перуашев.

В ходе заседания министр финансов РК Бахыт Султанов сообщил, что ведомством разработан законопроект, предусматривающий законодательное регулирование закупок квазигосударственного сектора.

В работе круглого стола приняли участие депутаты Парламента, представители НПП «Атамекен», национальных холдингов, госорганов, международные эксперты.