Отток абитуриентов из Восточного Казахстана в зарубежные вузы впервые сократился наполовину

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Отток абитуриентов из ВКО в зарубежные вузы впервые сократился наполовину. Об этом сообщил на брифинге начальник областного управления образования Нургельды Абжапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году обучаться в зарубежные вузах уехало в два раза меньше восточноказахстанских выпускников школ, чем годом ранее. Если в 2016 уехало 1 890 ребят, в этом - 890 человек, из 9 тысяч выпускников», - отметил он.

И этому, по мнению главы ведомства, «способствовала разработанная по поручению акима области Даниала Ахметова, программа по разрешению проблемы».

«Совместно с вузами был проведен глубокий анализ причин оттока из региона на обучение за рубеж, - говорит Н.Абжапаров. - Главным, конечно же, требованием, стало повышение конкурентоспособности самих вузов. Во-вторых - в вузах открыли новые, востребованные в регионе специальности и третье: аким области выделил 200 грантов для получения высшего образования на родине».

Отмечалось, что глава региона поручил сократить число уезжающих молодых людей обучаться в другие страны до 300, оставляя за ними право учиться в престижных зарубежных вузах.

Кстати, тема оттока молодых людей на обучение за пределы страны поднималась в регионе не первый год, а уже десятки лет. И, как правило, после обучения они не возвращаются на Родину, а устраивают судьбу за границей. Точную статистику «уехавших и вернувшихся» никто не ведет, но «говорящий» вывод можно сделать из числа студентов, к примеру, Восточно-Казахстанского государственного университета им Д. Серикбаева, одного из престижных вузов страны. Еще семь лет назад их было 12 тысяч (в прежние годы еще выше), то сегодня их число сократилось более чем в 2 раза.