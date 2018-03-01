Отрывки из повести «Баурсаки моего детства» воссоздали на костанайской сцене

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Мероприятие, посвященное Дню благодарности, прошло под эгидой областного Дома Дружбы и Ассамблеи народа Казахстана. В этом году праздник отметили постановкой сцен из повести «Баурсаки моего детства», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На сцене Дома культуры сегодня развернулась театрализованное представление по мотивам одноименной повести «Баурсаки моего детства». Автором повести является уроженка посёлка Кушмурун Аулиеколького района, член Союза писателей РК, член Ассамблеи народа Казахстана, участница республиканского проекта «100 новых лиц Казахстана» Зинаида Чумакова (Джабраилова).

Зинаида Супьяновна родилась на станции Кушмурун Костанайской области в семье чеченских спецпереселенцев. Сейчас она жительница Жезказгана. Свою повесть «Баурсаки моего детства» посвятила тяжелым годам депортации и выразила благодарность казахским семьям, которые приняли переселенцев и разделили с ними Родину. Свой привет и благодарность Зинаида Супьяновна передала с помощью видео.









«Мой Кушмурун, всю боль в наследство. От нас ты принял, так держись. Я здесь проездом через детство. А может, даже через жизнь»,- прозвучали строк из повести.

Погас свет и на сцене появился герой повести Чумаковой - Джабраил. Он вспомнил о тяжелых годах депортации, о том, как их привезли в степи Казахстана, о том, сколько людей погибло в те годы и о том, как их, переселенцев, встретили в казахстанских семьях.







«Вот и породнились мы с тобой, земля казахов! Сегодня ты точно мать, приняла в свое чрево сынов и дочерей, насильно изгнанных со своих отчих мест, из своих домов в неизвестность, на верную погибель. Здесь, в глухой степи, они нашли свое последнее пристанище и успокоение...»,- вновь звучат строки из повести.

Рассказ отца о тяжелых годах продолжила дочь Зайнап. Она поведала, что в раннем возрасте потеряла маму. И на долгие годы осталась без отца, его отправили в лагерь для политзаключенных. А Зайнап - в детский дом. Долгие дни скрашивала ее любимая ажека Батима, которая навещала ее и угощала маленькую девочку вкусным лакомством - румяными баурсаками. Образ ажеки навсегда остался в памяти девочки.







А еще в зале состоялась встреча поколений. 77 лет назад, в 1941 году семья Балзипы и Ертугана Нуржановых приютила у себя немку Евгению Русман с пятью детьми. Их семью выслали из Поволжья. И сегодня мероприятие посетили сын Нуржановых - Серик и сноха Евгении Русман - Тамара Ивановна.

С Днем благодарности костанайцев поздравил и заместитель акима области Марат Жундубаев. А также он наградил победителей фотоконкурса, посвященного Дню благодарности. Третье место заняла студентка КГУ им. Байтурсынова Жамал Шаукен. Второе место - сотрудник газеты «Лисаковская новь» Наталья Стась. Первое место - заместитель председателя Ассоциации корейцев Костанайской области Ульяна Ким.

Финальную точку в программе поставил ансамбль АНК, исполнив песню «Улы дала Елі».





