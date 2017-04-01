Отряды «Жасыл Ел» увеличат в Атырауской области  

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области предстоящим летом увеличится число отрядов «Жасыл Ел», сформированных не только из студентов, но и безработной молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Число молодых людей, которые будут привлечены к «Жасыл Ел», увеличится более чем втрое - с 600 в 2016 году до 2 тыс. в текущем. Уже в мае начнут работу отряды, сформированные из безработной молодежи, а с июня подключатся студенческие отряды. Помимо того, что мы увеличили количество людей, мы также подняли им зарплату - если раньше они получали около 47 тыс. тенге, то в этом году будут получать 60 тыс. тенге с учетом налогов и социальных отчислений. Это стало возможным благодаря поддержке программы со стороны акима области, который дал поручение увеличить количество выделяемых на программу средств путем трансферта из местного бюджета. Таким образом, в 2017 году в Атырауской области на реализацию обеспечения занятости молодежи в рамках программы «Жасыл Ел» в общей сложности было выделено 140 млн тенге, 39 из них - из республиканского бюджета, 101 миллион - из местного», - сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Жасулан Бисембиев.







Молодые люди будут заниматься озеленением и санитарной очисткой города, а также из них будут формироваться строительные отряды для работы на объектах, возводимых в рамках государственных программ.

Как мы ранее сообщали, аким Атырауской области Нурлан Ногаев дал поручение увеличить количество студенческих отрядов за счет местного бюджета. Напомнив, что в области 10 тыс. студентов учатся в высших учебных заведениях и 18 тыс. в колледжах. В регионе строится много объектов по госпрограммам, где могут стать полезными молодые люди.







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