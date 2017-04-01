Отопительный сезон в Алматы завершен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершен очередной отопительный сезон, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление энергетики и коммунального хозяйства города.

«В связи с достижением в Алматы устойчивой среднесуточной температуры воздуха более +8º С с 11 апреля в Алматы завершен очередной отопительный сезон. Постановление №2/106 «Об окончании отопительного периода 2016-2017 годов» акимат Алматы вынес в соответствие с Законом РК от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», - сообщили в управлении.

В связи с завершением отопительного периода ТОО «Алматинские тепловые сети» произведет потребителям перерасчет оплаты за тепловую энергию.

«Перерасчет и возврат средств потребителям по результатам перерасчета за отопительный период 2016-2017 гг. будет осуществлен не позднее 1 июля текущего года в соответствие с правилами услуг по теплоснабжению и с учётом фактической температуры воздуха, утвержденными приказом министра национальной экономики РК от 7 августа 2015 года № 599», - добавили в управлении.