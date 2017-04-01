Отопительные котлы из зданий планируют вынести в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В областном центре отопительный сезон традиционно завершается 10 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков на заседании областного штаба по ЧС провел «разбор полетов» завершающегося отопительного сезона.

По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области Ерика Кушербаева, в регионе имеется 9 предприятий, осуществляющих услуги теплоснабжения, в том числе три частных - АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова», АО «Таразэнергоцентр», ТОО «София», а также коммунальные ГКП «Таразтрансэнерго», КГП «Жанатас-Су-Жылу», КГП МП «Игілік», КГП «Шу-Жылу», ГКП «Жамбыл-Жылу», ГКП «ТемірЖол-Жылу». Предприятия обеспечили возможность провести отопительный сезон в области в целом без происшествий. Все возникавшие вопросы с заготовкой топлива, другие нештатные ситуации решались своевременно.

Однако, по словам спикера, выявились технологические дефекты на 54 внутриквартальных теплотрассах. Около 20 многоквартирных домов в Таразе оказались не готовы к приему тепла из-за поломок на внутридомовых коммуникациях. Из-за погодных условий было много аварий на электросетях, из-за этого без электроснабжения в разное время оставались более 10 тысяч абонентов. Во избежание подобного Кушербаев предложил рассмотреть вопрос о финансировании ремонта ряда подстанций.

Также было отмечено, что в целях безопасности, учитывая трагические события января этого года в поселке Шахан Карагандинской области, необходимо вынести автономные котлы из жилых и общественных зданий в отдельные помещения.

Кушербаев отметил, что благодаря программам «Нұрлы Жол» и «Развитие регионов» обновляются магистральные и внутриквартальные сети. Только в Таразе обновлено почти 20 километров теплосетей. Благодаря финансированию из республиканского бюджета в этом году реализация программ продолжится.

В резолюции заседания штаба каждый район получил конкретный перечень работ, которые должны быть произведены до нового отопительного сезона, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.