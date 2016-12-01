Отмену международных поездов объяснили в Мининвестразвития РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство по инвестициям и развитию РК прокомментировало отмену международных поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2016 году были отменены международные поезда до Москвы и Санкт-Петербурга. Основными причинами отмены поездов (72/72 Астана - Москва, 107/108 Караганда - Киев, 39/40 Астана - Санкт-Петербург) является: высокая цена проезда сопоставимая с уровнем на авиатранспорте (авиа - порядка 60 тыс. тенге, ж/д - 52 тыс.(плацкарт), 72 тыс.(купе)); низкая наполняемость данных поездов по территории РФ (44%)», - рассказал председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК Асет Асавбаев.

В связи с этим, напомнил Асавбаев, проведена работа по замене данных поездов на поезда до приграничных городов РФ таких, как Челябинск, Омск, Новосибирск, Астрахань и другие с учетом пересадки на поезда российского формирования до городов Москва, Санкт-Петербург и Киев.

«К примеру, поезд сообщением Астана - Челябинск привязан к существующему поезду российского формирования №145/146 Челябинск - Москва - Санкт-Петербург с разницей во времени стыковки 2-3 часа (с пересадкой)», - объяснил глава Комитета.