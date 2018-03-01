Отменены занятия учеников младших классов первой смены в Астане
5 Марта 2018 22:01 202
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды отменяют занятия для младшеклассников в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города.
Новости по темеЗанятия младшеклассников отменили из-за сильных морозов в Зыряновском районе ВКО
«6 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются. По второй смене информация будет предоставлена утром, исxодя из ситуации», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Астана, Погода, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Мы пересмотрим контракты спортсменов ПК «Астана» - Арыстанбек Мухамедиулы
- Замакима сообщил о паводковой ситуации в Астане
- В Астане ищут родственников госпитализированной 5-летней девочки
- Решение о выделении дополнительных грантов для студентов очень своевременно - эксперт
- Госбанк Казахстана рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану
- Экологическая ситуация в Астане улучшится - мажилисмен Нурлан Абдиров
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047