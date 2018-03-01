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Отменены занятия учеников младших классов первой смены в Астане

5 Марта 2018 22:01 202
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Отменены занятия учеников младших классов первой смены в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды отменяют занятия для младшеклассников в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования города.

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«6 марта в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются. По второй смене информация будет предоставлена утром, исxодя из ситуации», - говорится в сообщении.

 

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Ключевые слова: Астана, Погода, Образование,
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