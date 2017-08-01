Отмененные авиарейсы обещают возобновить в аэропорту Семея

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все авиарейсы отменили в Семее из-за размыва взлетно-посадочной полосы, сообщает корреспондент МИА "Казинформ".

В аэропорту Семея идет ремонт основной взлетно-посадочной полосы. Временную грунтовую полосу размыло дождем. Из-за этого сегодня были отменены все авиарейсы.



"Из-за выпадения обильных осадков в ночь с 11 на 12 августа поверхность грунтовой взлетно-посадочной полосы была переувлажнена, что привело к снижению плотности верхнего слоя. В соответствии с пунктом 55 Правил аэродромного обеспечения в гражданской авиации, не допускается эксплуатация ВС на грунтовых аэродромах с размокшим верхним слоем грунта. В этой связи аэродромной службой аэропорта города Семей ГВПП закрыта до 17.00 местного времени", - объяснили в Комитете гражданской авиации.

При этом, по готовности ГВПП к приему воздушных судов, аэропорт информирует все заинтересованные стороны.

В аэропорт города Семей выполняются рейсы из Алматы частотой 7 раз в неделю, из Астаны - 4, а также по 2 раза в неделю в Усть-Каменогорск и Урджар.

Реконструкцию основной взлетно-посадочной полосы аэропорта Семей планировалось завершить в 2018 году. По информации акимата Восточно-Казахстанской области и генерального подрядчика, работы на полосе должны завершиться уже в 2017 году, что позволит начать ее летную эксплуатацию к началу осенне-зимнего периода.