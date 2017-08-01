Отличники не могут поступить в столичные вузы даже на платное отделение - Сагадиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев поднял проблему нехватки мест в столичных высших учебных заведениях. Набравшие очень высокие баллы на ЕНТ выпускники не могут поступить даже на платное отделение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нехватка посадочных мест в ведущих вузах, особенно городе Астана. Это связано и с популярностью вузов, и с тем, что есть просто желание переехать в столицу. Астана быстро становится молодежным центром и образовательным хабом. Соответственно, дети с очень высокими баллами не могут поступить в ЕНУ (Евразийский национальный университет - прим.) и астанинскую медицинскую академию даже на платное отделение. В этом году вопрос стоит гораздо острее, чем в прошлом. Его нужно вынести на обсуждение и найти решение», - сказал министр, выступая с докладом на заседании в Правительстве РК.

Он подчеркнул, что в этом году акиматам областей законодательно разрешено выделять образовательные гранты.

«Нормативная база принята, соответствующие письма в акиматы были разосланы. Просьба акимам областей - уже в этом году поддержать своих студентов и свои высшие учебные заведения», - обратился Сагадиев.