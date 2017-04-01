Открывшему стрельбу в спорткомплексе костанайскому студенту огласили приговор

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня оглашен приговор костанайскому студенту Данабеку Смаилову, который два месяца назад устроил стрельбу в спорткомплексе «Трудовые резервы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Костанайского облсуда, дело было рассмотрено в сокращенном порядке. На этапе следствия обвиняемый полностью признал вину, заключив процессуальное соглашение с прокурором. Смаилов заявил, что травматический пистолет, из которого он выстрелил в противника, был случайно найден на улице в конце 2016 года.

Данабек Смаилов получил наказание в виде 3 лет ограничения свободы. В его отношении установлен пробационный контроль. Осужденный обязан не менять места жительства и ставить в известность о своих перемещениях уполномоченный орган. Он также лишен права посещать увеселительные заведения.



Как сообщалось ранее, 16 января в костанайском спорткомплексе «Трудовые резервы» между студентами-боксерами случился конфликт, переросший в драку. Смаилов выстрелил из травматического пистолета «Оса» в грудь и в голову своего соперника, причинив ему тяжелые ранения. В результате инцидента посетители и персонал спортивного заведения были эвакуированы.