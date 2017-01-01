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Открыты трассы в трех областях Казахстана

Открыты трассы в трех областях Казахстана
3 Января 2017 10:52 235

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Введенные ранее ограничения для движения автотранспорта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях сняты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с метелью и плохой видимостью продолжают действовать ограничения в Алматинской области и ВКО.

В Алматинской области:

1. «Ушарал-Достык», км 83-184, участок от с. Коктума до с. Достык;

2. «Сарыозек-Коктал», км 40-80, участок от с. Когалы до с. Басши.

В Восточно-Казахстанской области:

1. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ», км 108-123, участок от г. Шемонаиха до границы РФ;

2. «Семей-Кайнар», км 8-284.          

По данным РГП «Казахавтодор», на участках автодорог продолжаются работы по очистке от снега проезжей части и обочин, подсыпке противогололедными материалами. Также ведется круглосуточное патрулирование. В работах задействовано 434 единицы спецтехники и личный состав сотрудников областных филиалов. 

 

 

 

Ключевые слова: Транспорт, Погода,
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