Открытие VII зимней Универсиады прошло в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В ледовом дворце «Астана» состоялась открытие VII зимней Универсиады РК, финальные соревнования которой состоятся в Павлодаре и Щучинске, передает pavlodarnews.kz.

Универсиада-2018 побила рекорд по количеству участников. В этом году заявки подали около двух тысяч спортсменов из 36 вузов страны. За семь лет существования студенческих соревнований число участников не превышало 900.

«Для Павлодарской области большая гордость сегодня встретить такую большую делегацию, - сказал аким региона Булат Бакауов. - Вы знаете Людмилу Прокашеву, бронзового призера Олимпийских игр в Нагано, Анну Шевченко, которая завоевала пять медалей международной Универсиады. В нашей области много делается для того чтобы проводились подобные соревнования. В достаточном количестве имеются спортивные сооружения. Эта спартакиада - для павлодарцев большая гордость».





Как отметила участница XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее, лыжница Анна Шевченко, она впервые выступает на родной трассе.

«Мы сегодня пробежали первую дистанцию, очень холодно,- сказала рекордсменка 28-й Всемирной зимней Универсиады. - Мы не полностью еще адаптировались к такой погоде. Павлодар нас встречает морозами. Надеюсь, завтра будет теплее. В первый раз в Павлодаре я участвую в таких соревнованиях. Очень рада, что нашла время выступить на родной трассе. Так как мы недавно приехали с Олимпиады, у нас есть небольшой перерыв. За это время успеваю поучаствовать за свой университет, который, всегда поддерживает меня». Отметим, Анна учится на втором курсе магистратуры Казахской академии спорта и туризма.

Фото: pavlodarnews.kz