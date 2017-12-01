Открыть филиалы банков в отдаленных районах поручил аким Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе аппаратного совещания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поручил рассмотреть вопрос открытия филиалов банков второго уровня в Амангельдинском, Жангельдинском районах области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе аппаратного совещания директор филиала Нацбанка Жомарт Кажрахимов сообщил, что важным субъектом регионального финансового рынка является банковский сектор, который представлен 14 филиалами банков второго уровня, имеющих сеть дополнительных помещений в количестве 81 единицы, из них в малых городах и районах 47.

Выслушав директора филиала Нацбанка, глава региона поднял вопрос о необходимости открытия филиалов банков в районах области - Жангельдинском и Амангельдинском.

«Три филиала Казпочты у нас есть в южных районах области - Жангельдинском, Наурузумском, Амангельдинском.

Нужно в этих районах также открыть филиалы банков, потому что народ просит, спрос есть», - заявил в ходе совещания Архимед Мухамбетов.

Ж. Кажрахимов это отсутствие филиалов банков в некоторых районах объяснил тем, что есть проблема низкой доступности банковских услуг в отдаленных районах области, вследствие высоких издержек на содержание там подразделений банков.

«Вот вы озвучили данные, что сократилось выдача кредитов в регионах области, значит, проблемы есть. Со стороны местных исполнительных органов со зданием поможем. Из 14 филиалов банков есть крупные, вот их филиалы и нужно открыть в южных районах», - поручил глава региона.

В целом, по информации филиала Нацбанка, показатели развития экономики области в текущем году показывают рост практически по всех сферах. Важным составляющим этого успеха является стабильное функционирование его финансово-кредитной инфраструктуры.