Погода
Астана -11 °С
Алматы -2 °С
Курс валют
USD 332.09
EUR 346.87
RUB 5.46
CNY 47.80

Открылся музей истории Алматы от древнейших времен до современности

Открылся музей истории Алматы от древнейших времен до современности
22 Декабря 14:45 292

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылся новый музей, который представляет весь спектр историко-культурного наследия региона Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Открылся музей истории Алматы от древнейших времен до современности
Музейные коллекции насчитывают около 40 тыс экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, уникальные собрания этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики и др. Экспозиция музея насыщена широким спектром мультимедийных технологий, демонстрирующих богатый информационно-иллюстративный материал по всем разделам истории.

Экспозиция музея состоит из 11 залов, где представлена история Алматы от древнейших времен до современности: «Древняя история Алматы», «Средневековая история Алматы», «У истоков казахской государственности», «Этнография Жетысу», «Верненский период Алматы», «Алматы в ЧЧ веке», «Развтие культуры и искусства», «История Альпинизма», «Желтоксан», «Алматы и Лидер Нации» и «Модель мира и согласия».


Открылся музей истории Алматы от древнейших времен до современности

В открытии музея принял участие аким Алматы Бауыржан Байбек. Он отметил, что открытие музеев необходимо для развития туризма.

«Здесь показаны фотографии с нашей поездки во Францию в этом году. наши иностранные друзья наблюдали концерт, культуру, выставку с большим интересом наблюдали. Приходило руководство ЮНЕСКО. 1000-летие Алматы позволило нам лучше узнать историю нашего любимого города. Это изменило отношение иностранцев к Алматы. Молодежь узнаёт об истории через современные инструменты, мультимедийные технологии, здесь можно увидеть и менять контент музея. Есть интересные инсталляции. Елбасы сказал, что Алматы - город туризма. Сегодня туризм наиболее динамично развивающаяся международная отрасль, турист в будущем возможно станет инвестором. В Алматы создаются рабочие места, платятся налоги, открываются рестораны. Алматы должен стремится к этому», - сказал аким.


Открылся музей истории Алматы от древнейших времен до современности

Ранее музей посетил Глава государства Нурсултан Назарбаев. Он ознакомился с экспозицией нового музея. 

Алматинский историко-краеведческий музей был создан в январе 2001 года, его фонд составляло небольшое количество фотоматериалов и экспонатов, оставшихся после закрытия музея истории и реконструкции Алматы, созданного в 1980-х годах.


Открылся музей истории Алматы от древнейших времен до современности

Позднее Алматинский историко-краеведческий музей был переименован в музей истории, и в 2016 году стал именоваться Музеем города Алматы.

В разные годы музей располагался в Институте археологии им. Маргулана, в бизнес-центре бывшего Дома полтпросвещения, в здании бывшего КНБ и в здании Казахского государственного цирка.

В 2016 году было передано здание, построенное в 1892 году по проекту французского архитектора Поля Гурдэ. Общая площадь здания -1350 кв.м.


Открылся музей истории Алматы от древнейших времен до современности

Ключевые слова: Алматы, Акимат, Культура,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив