Открылся музей истории Алматы от древнейших времен до современности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылся новый музей, который представляет весь спектр историко-культурного наследия региона Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».





Музейные коллекции насчитывают около 40 тыс экспонатов, среди которых произведения изобразительного искусства, уникальные собрания этнографии, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики и др. Экспозиция музея насыщена широким спектром мультимедийных технологий, демонстрирующих богатый информационно-иллюстративный материал по всем разделам истории.



Экспозиция музея состоит из 11 залов, где представлена история Алматы от древнейших времен до современности: «Древняя история Алматы», «Средневековая история Алматы», «У истоков казахской государственности», «Этнография Жетысу», «Верненский период Алматы», «Алматы в ЧЧ веке», «Развтие культуры и искусства», «История Альпинизма», «Желтоксан», «Алматы и Лидер Нации» и «Модель мира и согласия».









В открытии музея принял участие аким Алматы Бауыржан Байбек. Он отметил, что открытие музеев необходимо для развития туризма.



«Здесь показаны фотографии с нашей поездки во Францию в этом году. наши иностранные друзья наблюдали концерт, культуру, выставку с большим интересом наблюдали. Приходило руководство ЮНЕСКО. 1000-летие Алматы позволило нам лучше узнать историю нашего любимого города. Это изменило отношение иностранцев к Алматы. Молодежь узнаёт об истории через современные инструменты, мультимедийные технологии, здесь можно увидеть и менять контент музея. Есть интересные инсталляции. Елбасы сказал, что Алматы - город туризма. Сегодня туризм наиболее динамично развивающаяся международная отрасль, турист в будущем возможно станет инвестором. В Алматы создаются рабочие места, платятся налоги, открываются рестораны. Алматы должен стремится к этому», - сказал аким.









Ранее музей посетил Глава государства Нурсултан Назарбаев. Он ознакомился с экспозицией нового музея.



Алматинский историко-краеведческий музей был создан в январе 2001 года, его фонд составляло небольшое количество фотоматериалов и экспонатов, оставшихся после закрытия музея истории и реконструкции Алматы, созданного в 1980-х годах.









Позднее Алматинский историко-краеведческий музей был переименован в музей истории, и в 2016 году стал именоваться Музеем города Алматы.



В разные годы музей располагался в Институте археологии им. Маргулана, в бизнес-центре бывшего Дома полтпросвещения, в здании бывшего КНБ и в здании Казахского государственного цирка.



В 2016 году было передано здание, построенное в 1892 году по проекту французского архитектора Поля Гурдэ. Общая площадь здания -1350 кв.м.





