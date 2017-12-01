Отказаться от одноразовых полиэтиленовых пакетов могут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане могут начать поэтапный отказ от одноразовых полиэтиленовых пакетов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на блог министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на портале электронного Правительства.

Один из посетителей портала по имени Саржан Саят обратился к министру с вопросом о том, почему нельзя в Казахстане запретить использование полиэтиленовых пакетов по опыту других стран мира.

«Добрый день. Во многих странах постепенно ограничивают либо запрещают использование пластиковых пакетов и тары. Например, в Кении полностью запретили использовать полиэтиленовые пакеты, в Англии полиэтиленовые пакеты могут использовать только продавцы мяса. Почему в Казахстане нельзя сделать то же самое? Мировые лидеры по производству напитков в пластиковой таре - Кока-Кола и Пепси - заявили, что до 2020 года они будут выпускать напитки в таре, где переработанный материал будет составлять 40%. Коснется ли это и производств в РК? Почему бы не поставить такую цель перед местными производителями», - спросил Саржан Саят.

Отвечая на обращение, министр по инвестициям и развитию РК отметил, что в настоящее время на рынке страны действует более 50 компаний, занятых производством полимерной упаковки с использованием вторичного сырья. Большинство компаний сосредоточено в Алматы, Астане, Павлодаре, Караганде, Костанае, Актобе, Шымкенте. В остальных городах расположены по 1-2 компании.

«В настоящее время, Министерство энергетики Республики Казахстан, изучив опыт международных стран по ограничению или запрету на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов, считает целесообразным ввести поэтапный запрет реализации полиэтиленовых пакетов в розничной торговле в Казахстане, а именно: I этап - введение запрета на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов. II этап - введение запрета на реализацию полиэтиленовых пакетов. Данная инициатива была направлена на рассмотрение местным исполнительным органам Казахстанской ассоциацией по управлению отходами «KazWaste» и НПП РК «Атамекен», - говорится в ответе министра.

Также было отмечено, что местные исполнительные органы полностью поддержали данную инициативу и считают ее необходимой при выработке альтернативных вариантов.

«В свою очередь, KazWaste поддерживает запрет на бесплатную реализацию полиэтиленовых пакетов и считает необходимым введение обязательства продавать полиэтиленовые пакеты. Однако не поддерживает второй этап - запрет на реализацию и производство полиэтиленовых пакетов, по следующим причинам: 1. Использование небольших полиэтиленовых пакетов обеспечивают необходимую гигиену (защищают хлеб и хлебобулочные изделия, молочные продукты и прочее) 2. Производители пакетов обеспечивают работой в Казахстане не одну сотню людей», - отметил министр.

Также он подчеркнул, что Национальная палата предпринимателей «Атамекен» поддерживает позицию KazWaste и считает, что данная норма приведет к ограничению предпринимательской деятельности, к увеличению числа безработицы и снижению поступлений в бюджет.

«Принимая во внимание позиции KazWaste и Атамекен, МЭ РК предлагает распространить данную инициативу на одноразовые полиэтиленовые пакеты, за исключением пакетов тоньше 0,015 мм, которые предназначены для: защиты сыпучих пищевых продуктов, фруктов, овощей или хлебных изделий от грязи и патогенных микроорганизмов; защиты от просачивания из сырой рыбы, сырого мяса или сырой птицы в негерметичной упаковке (просачивание таких продуктов может привести к перекрестной инфекции с другими пищевыми продуктами, что делает их непригодными к употреблению); упаковки химической продукции, таких как аэрозольных баллонов и гелей.

Во избежание увеличения числа безработицы и сокращения бюджета МЭ РК предлагается рассмотреть вопрос стимулирования производства альтернативной упаковки (биоразлогаемые пакеты, бумажные пакеты и т.д.), которая после использования не наносит вред здоровью человека и окружающей среде. Также, рассматривается возможность субсидирования затрат на производство альтернативных вариантов упаковочной продукции», - отметил Ж.Касымбек в своем ответе.