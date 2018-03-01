Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 8 °С
USD 319.45 EUR 394.27
RUB 5.65 CNY 50.37
Скачать

Отец Данияра Елеусинова был против перехода сына в профессионалы

6 Марта 2018 12:14 917
Поделиться:
Отец Данияра Елеусинова был против перехода сына в профессионалы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Марат Елеусинов - отец олимпийского чемпиона в Рио-де-Жанейро Данияра Елеусинова прокомментировал переход сына в профессиональный бокс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Данияр Елеусинов дебютирует на профи-ринге 28 апреля
Боксер Мадиев проведет бой в США Назым Кызайбай победила россиянку Гелюсу Гадиеву на турнире на призы Вольновой

«После Олимпийских игр я не хотел, чтобы он ушел в профессионалы. Но это его желание... Действительно, в любительском боксе он завоевал все титулы - двукратный чемпион Азии, 2 раза выигрывал Азиатские игры, олимпийский чемпион. И я не стал препятствовать его желанию. Он хотел стать профессионалом, и добился своего», - сказал Елеусинов-старший.

Напомним, дебют Данияра Елеусинова на профи-ринге состоится 28 апреля. Сам боксер полон надежд на удачный дебют в новом качестве.

«Мне пора дальше расти, заявить о себе на профессиональном ринге. Когда я тренировался в сборной, мы ни в чем не нуждались, всегда все у нас было хорошо. Я верю в себя, надеюсь, покажу хороший результат, ради этого я и перехожу», - сказал Данияр на пресс-конференции в Астане.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив