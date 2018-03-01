Отец Данияра Елеусинова был против перехода сына в профессионалы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Марат Елеусинов - отец олимпийского чемпиона в Рио-де-Жанейро Данияра Елеусинова прокомментировал переход сына в профессиональный бокс, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«После Олимпийских игр я не хотел, чтобы он ушел в профессионалы. Но это его желание... Действительно, в любительском боксе он завоевал все титулы - двукратный чемпион Азии, 2 раза выигрывал Азиатские игры, олимпийский чемпион. И я не стал препятствовать его желанию. Он хотел стать профессионалом, и добился своего», - сказал Елеусинов-старший.
Напомним, дебют Данияра Елеусинова на профи-ринге состоится 28 апреля. Сам боксер полон надежд на удачный дебют в новом качестве.
«Мне пора дальше расти, заявить о себе на профессиональном ринге. Когда я тренировался в сборной, мы ни в чем не нуждались, всегда все у нас было хорошо. Я верю в себя, надеюсь, покажу хороший результат, ради этого я и перехожу», - сказал Данияр на пресс-конференции в Астане.
- Данияр Елеусинов дебютирует на профи-ринге 28 апреля
- Лучших юных хоккеистов турнира «Жулдызша» назвали в Усть-Каменогорске
- Кайрат Боранбаев: Задача нашей сборной на Паралимпиаде в Пхенчхане – выступить достойно
- В допинг-пробе Канело перед боем с Головкиным нашли запрещенный препарат
- Глава НОК дал оценку выступлению казахстанских спортсменов на ОИ-2018
- Боксер Мадиев проведет бой в США
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана