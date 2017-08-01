Отделение академической гребли возродили в Павлодаре
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре спустя 19 лет возродили отделение академической гребли, передает pavlodarnews.kz.
Старт первому заплыву академических судов по реке Усолка дал аким Павлодарской области Булат Бакауов.
Вместе с ветеранами спорта глава региона произвёл символический выстрел из стартового пистолета. Аким области заинтересовался проектом будущего гребного канала, где в ближайшие годы планируют проводить соревнования республиканского и международного уровня.
Представитель организации, разрабатывающий проект, Степан Куц заверил акима, что представят несколько вариантов проекта.
«Павлодарский гребной канал обещает стать уникальным. Таких в Казахстане ещё нет, - заявил Степан Куц. - При нормальном темпе работ проект должен быть готов в ноябре, а экспертиза по данному объекту - в декабре».
Булат Бакауов отметил, что в таком случае строительство гребного канала можно будет включить в план на 2018 год.
В первом заплыве приняли участие ветераны академической гребли региона - чемпионы и призёры крупных соревнований разных лет. Теперь на их смену должно прийти новое поколение. К слову, юные гребцы уже готовятся к своим первым заплывам. Совсем скоро они возьмутся за вёсла и поплывут к первым победам.
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