Отдел №1 ЦОН Есильского района Астаны переедет на новый адрес

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь отдел №1 ЦОН Есильского района города Астаны будет расположен в здании по адресу: проспект Мангилик Ел, 30 (здание «Астана Банк»). Ранее отдел располагался в БЦ «Санкт-Петербург». Уже с 1 марта фронт-офис будет принимать граждан по новому адресу.

Об этом сообщает пресс-служба некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан».

Обновленный отдел расположен на двух этажах. На первом этаже граждане смогут получать электронные услуги. Здесь посетителей ждет сектор цифровых услуг на 23 рабочих места, пять пунктов общественного доступа, сектор подтверждения ЭЦП, кабинка для видеообращений и бизнес-зона. Также в рамках повышения цифровой грамотности по поручению министра информации и коммуникаций Даурена Абаева в отделе расположен класс обучения. Здесь все желающие могут бесплатно обучиться получению государственных услуг через портал электронного правительства и работы на порталах elicense.kz, goszakup.gov.kz и так далее.

На втором этаже размещается операционный зал, в котором работники фронт-офиса оказывают традиционные услуги. Для удобства услугополучателей имеется парковка на 50 автомобилей.

Адреса фронт - офисов госкорпорации в Астане:

отдел №2 Есильского района - ул.Сауран,7;

отдел №3 Алматинского района - Достык, 13;

отдел №4 Алматинского района - ул. Куйши Дина, 29/1;

отдел №5 Алматинского района - ул. К. Сатпаева, 25;

отдел №6 Сарыаркиского района - ул. Сейфулина, 22;

отдел №7 Сарыаркинского района - ул. С409, 13;

отдел №8 Сарыаркинского района - пр. Республики , 43;

Специализированный ЦОН - ул. 20 - 40, 2.

График работы центров обслуживания населения с 09.00 до 20.00 без перерыва на обед с понедельника по субботу. Отдел №2 Есильского района работает с понедельника по пятницу до 24.00, в субботу - до 20.00