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Отчим избил приемного сына в Астане

6 Марта 2018 21:36 270
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Отчим избил приемного сына в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отчим избил ребенка в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

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Мужчина, находясь у себя дома, избил приемного сына.

«Согласно судебно-медицинской экспертизе  у потерпевшего обнаружены телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью по критерию кратковременного расстройства здоровья», - говорится в сообщении.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны житель столицы привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.73-2 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 15 МРП.

Постановление вступило в законную силу.

Фото: smolensk-i.ru

 

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Ключевые слова: Происшествия, Астана, Суды,
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