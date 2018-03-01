Отчим избил приемного сына в Астане
6 Марта 2018 21:36 270
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отчим избил ребенка в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.
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Мужчина, находясь у себя дома, избил приемного сына.
«Согласно судебно-медицинской экспертизе у потерпевшего обнаружены телесные повреждения, которые квалифицируются как легкий вред здоровью по критерию кратковременного расстройства здоровья», - говорится в сообщении.
Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Астаны житель столицы привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.73-2 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в размере 15 МРП.
Постановление вступило в законную силу.
Фото: smolensk-i.ru
Ключевые слова: Происшествия, Астана, Суды,
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