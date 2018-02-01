Отчетные встречи и миллион тюльпанов - чем запомнилась прошедшая неделя в регионах РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Минувшая неделя для многих регионов прошла под знаком отчетных встреч акимов областей с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Отчетная встреча акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова вместо запланированных двух длилась более трех часов. Он ответил на все вопросы, рассказал, как будет развиваться регион в ближайший год.







Аким Павлодарской области Булат Бакауов отметил, что ни один вопрос, волнующий общественность, не должен оставаться без ответа, и поручил чиновникам решать проблемы людей, не дожидаясь ежегодной встречи с населением.







В Атырауской области аким Нурлан Ногаев пообещал газифицировать отдаленные населенные пункты и решить проблему ветхого жилья.











Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на своей отчётной встрече с населением представил в цифрах один день региона. В среднем за один день в Карагандинской области добывается 100 тысяч тонн угля, 75 тысяч тонн медной и 45 тысяч тонн железной руды.







Удешевленное жилье собираются построить в поселках вблизи Астаны. Об этом на отчетной встрече сообщил аким Акмолинской области Малик Мурзалин.







В Актюбинской области построят 8 тысяч новых квартир и выдадут не менее 15 тысяч земельных участков под ИЖС. В Атырауской области в этом году под индивидуальное жилищное строительство выделят 4851 участок с проведенной инфраструктурой.







Аким Алматинской области Амандык Баталов сообщил, что в регионе появятся два новых района за счет разделения одного крупного.







Новые микрорайоны «Жас Өркен» и «Солнечный» появятся и в Петропавловске. В микрорайоне «Жас Өркен», помимо жилых домов на 2,7 тысяч квартир, построят школу, Дворец школьников, театр. Уже возвели теннисный корт и Дворец спорта.







По развитию Шымкента создали и уже презентовали дорожную карту. По словам градоначальника Нурлана Сауранбаева, работа исполнительного органа теперь будет строиться по разработанному алгоритму.







Помимо строительства жилья, в регионах запланировали открытие новых производств. В Северо-Казахстанской области обещают запустить 8 крупных предприятий и построить завод по переработке ценных рачков.







В Актюбинской области начали выпускать новый вид национального продукта - мясной набор для бесбармака с описанием, какому гостю нужно подать ту или иную часть. Обещают в регионе возобновить производство некогда популярной минеральной воды Шалкар суы и построить завод по производству комбикормов и премиксов.







В Караганде начал работать областной аллергологический центр. В Актобе строится центр реабилитации детей с ограниченными возможностями и центр для детей с аутизмом. В то же время в Северо-Казахстанской области вопрос реабилитации детей-аутистов остается открытым. На отчетной встрече с населением глава региона Кумар Аксакалов пообещал оказать содействие в этом вопросе.







Героями этой недели, безусловно, стали акмолинские врачи, которые спасли жизнь младенцу, родившемуся без пищевода. В Шымкенте врачи спасли недоношенную тройню. Малыши родились весом в полтора килограмма. После рождения все трое находились на искусственном жизнеобеспечении. На этой неделе они отправились с мамой домой.







В Северо-Казахстанской и Атырауской областях серьезно взялись за использование земельных участков. Аким СКО Кумар Аксакалов поручил изъять земли у всех, кто плохо работает на участках либо вовсе не использует. В Атырауской области выявили 100,5 тыс. гектаров неосвоенных земель.







Темой недели стали предстоящие паводки. Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев потребовал принять окончательное решение по городу Атбасару - либо переселять жителей, либо строить дамбы.







Между тем в Костанайской и Северо-Казахстанской областях определили количество населенных пунктов, которые могут быть подвержены подтоплению. В Костанайской их оказалось 97, в СКО - 127. В Южно-Казахстанской области паводки уже ждут. Казгидромет уже предупреждал жителей о том, что в связи с повышением температурного фона и прогнозом сильных осадков на отдельных низкогорных реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков.







Не обошлось на этой неделе без чрезвычайных происшествий. Экстренную посадку совершил сегодня самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Международном аэропорту «Аулие-Ата».







В Павлодаре обнаружили тело полицейского, в селе Акжар Восточно-Казахстанской области во время ночного дежурства застрелили фельдшера, в Петропавловске в мусорном баке нашли мужские конечности.

В Семее возбудили уголовные дела по факту создания финансовых пирамид. Люди брали в банке до миллиона тенге в кредит и сдавали в компанию. Точное количество вкладчиков пока неизвестно.







В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области в Таразе продолжается главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении М. Токмади.

Хорошие новости из мира спорта на этой неделе у Костанайской и Акмолинской областей. Капитан полиции из Костаная Олжас Сакаулов стал чемпионом мира по джиу-джитсу среди полиции, армии и охранных подразделений. Спортсмен из Атбасарского района, воспитанник спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями «Мегрен», мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Давид Дегтярев в весовой категории 54 кг завоевал серебряную медаль на кубке мира в Дубаи.







А в Шымкенте посадили свыше 1 миллиона тюльпанов. После цветения они уступят место тагетису, катарантусу, шафрану, петунии и сальвии. Их высадят на площади 14,5 квадратных метров. На территории в 29 тысяч гектаров появятся розы.





