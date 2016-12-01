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Отбирать кино для господдержки будет экспертный совет при Минкультуры

Отбирать кино для господдержки будет экспертный совет при Минкультуры
23 Декабря 15:17 260

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отбор кинопроектов для оказания господдержки будет производиться экспертным советом при Министерстве культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Казахского научно-исследовательского института культуры Министерства культуры и спорта РК Андрей Хасбулатов на «круглом столе» в Национальной академической библиотеке представил проект Закона «О кинематографе» и сопутствующие поправки в законодательство.

Участникам был представлен фильм-презентация, в котором говорится:

«Приоритетные направления развития кинематографии: создание экспертного совета по кинематографии - консультативно-совещательный орган при Фонде поддержки национального кино. Формируется из представителей уполномоченного органа и иных государственных органов, Республиканского союза кинематографистов, ведущих кинематографических организаций по производству и прокату фильмов, международных экспертов. Положение и персональный состав утверждаются Государственным фондом поддержки кино. Основная деятельность - рассматривает вопросы развития кинематографии, проводит конкурсы для отбора сценариев и кинопроектов для оказания государственной финансовой поддержки производства и проката национальных фильмов, оценивает проекты программ в сфере кинематографии и кинопроекты, претендующие на государственную финансовую поддержку, разрабатывает предложения в рамках своей компетенции».

В фильме-презентации также сообщается, что Государственный фонд поддержки национального кино является некоммерческой организацией, создаваемой в организационно-правовой форме фонда исключительно для осуществления финансирования расходов на следующие цели: производство национальных фильмов; прокат, показ и тиражирование национальных фильмов, в том числе связанных с ними мероприятий; участие национальных фильмов в международных кинофестивалях; проведение дней кино и иных мероприятий, направленных на продвижение национального кино за рубежом.

Основной законопроект и сопутствующие поправки в законодательство направлены на создание благоприятных условий для поддержки и продвижения казахстанского кино, проката и дистрибуции отечественных фильмов, повышение качества и конкурентоспособности казахстанского кино в стране и в мире.

Законопроекты разработаны Казахским научно-исследовательским институтом культуры при Министерстве культуры и спорта РК. Кроме того, Институт разработал Концепцию развития кинематографии до 2050 года, которая также проходит обсуждение.  

Ключевые слова: Культура, Минкультуры,
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