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От вспышки газовоздушной смеси пострадали 4 человека в Алматинской области

26 Февраля 2018 15:35 576
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От вспышки газовоздушной смеси пострадали 4 человека в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека госпитализированы от вспышки газовоздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Происшествие произошло в подвале одного из домов села Жандосово Карасайского района.

«Произошла вспышка газовоздушной смеси в подвале частного жилого дома (27-литровый газ баллон) без последующего возгорания. В результате с термическими ожогами 1-4  степени госпитализированы 4 человека. На место происшествия выезжали  сотрудники  ГУ «СП и АСР» ДЧС Алматинской области и 1 единица техники», - говорится в сообщении официального представителя ДЧС Азамата Журтбаева.

Вместе с тем спасатели региона напоминают, что обязанность по безопасному содержанию своего имущества возлагается на собственника и призывают владельцев частных домов соблюдать все необходимые правила безопасности.

 

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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