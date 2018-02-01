От вспышки газовоздушной смеси пострадали 4 человека в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека госпитализированы от вспышки газовоздушной смеси, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Происшествие произошло в подвале одного из домов села Жандосово Карасайского района.
«Произошла вспышка газовоздушной смеси в подвале частного жилого дома (27-литровый газ баллон) без последующего возгорания. В результате с термическими ожогами 1-4 степени госпитализированы 4 человека. На место происшествия выезжали сотрудники ГУ «СП и АСР» ДЧС Алматинской области и 1 единица техники», - говорится в сообщении официального представителя ДЧС Азамата Журтбаева.
Вместе с тем спасатели региона напоминают, что обязанность по безопасному содержанию своего имущества возлагается на собственника и призывают владельцев частных домов соблюдать все необходимые правила безопасности.
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