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От укусов собаки скончался житель Костанайской области

4 Марта 2018 16:11 844
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От укусов собаки скончался житель Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области от укусов собаки скончался 59-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области. 

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«Сейчас по факту смерти 59-летнего жителя города Житикары вследствие укусов собаки ведется досудебное расследование. В отношении руководителя предприятия, на котором работал потерпевший, возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью», - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в областной больнице подтвердили данный факт. Однако сообщили, что мужчина скончался, даже не приходя в сознание. 

фото: pressa41.ru

 

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Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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