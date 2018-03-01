От укусов собаки скончался житель Костанайской области
4 Марта 2018 16:11 844
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области от укусов собаки скончался 59-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
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«Сейчас по факту смерти 59-летнего жителя города Житикары вследствие укусов собаки ведется досудебное расследование. В отношении руководителя предприятия, на котором работал потерпевший, возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью», - сообщили в ведомстве.
В свою очередь, в областной больнице подтвердили данный факт. Однако сообщили, что мужчина скончался, даже не приходя в сознание.
фото: pressa41.ru
Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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