От укусов собаки скончался житель Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области от укусов собаки скончался 59-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

«Сейчас по факту смерти 59-летнего жителя города Житикары вследствие укусов собаки ведется досудебное расследование. В отношении руководителя предприятия, на котором работал потерпевший, возбуждено административное производство по статье 408 части 2 КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью», - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, в областной больнице подтвердили данный факт. Однако сообщили, что мужчина скончался, даже не приходя в сознание.

фото: pressa41.ru