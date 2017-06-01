От пастереллеза в Карагандинской области пало почти 100 голов скота

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Зарегистрирован падеж 96 голов крупного рогатого скота в трех селах Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лабораторно подтвердился диагноз пастереллез.

«Областная ветеринарная лаборатория выдала нам заключение, что скот заболел пастереллезом. Пастереллез в этом году проявляется отечный. Для него характерны следующие симптомы: язвы, тягучая слюна, затрудненное глотание. На сегодняшний день падеж прекратился. Из 319 больных коров выздоровели 87», - сообщил на брифинге руководитель Карагандинской областной территориальной инспекции комитета ветеринарного надзора и контроля министерства сельского хозяйства Марат Мухтаров.



По словам акима Нуринского района Карагандинской области Никанбая Омарханова, роста заболеваний нет. Ситуация стабилизировалась.



«Проводятся ветеринарные мероприятия - осмотр всех животных и лечение необходимыми препаратами», - сообщил Никанбай Омарханов.



Падеж и заболевание скота зафиксированы в трех селах - Заречное, имени Кали Мынбаева и Тассуат.



Постановлением акима района в трех селах введен ряд ограничений в соответствии с законом «О ветеринарии».



Причина распространения пастереллеза выясняется. Аким отметил косвенные причины развития болезни.



«Весна была затяжная, кормление скудное. Сено старое, жесткое, поэтому для восстановления больного скота, для того, чтобы он набрал вес, мы обеспечили животных зеленой свежей травой», - сказал Никанбай Омарханов.



Он отметил, что сельчане получат компенсацию от государства.



Напомним, с первого июня в Нуринском районе начал болеть скот. Пастереллез был предварительным диагнозом.