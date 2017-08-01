От неизвестной болезни гибнут коровы в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - От неизвестной болезни гибнут коровы в Исатайском районе Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашем районе какая-то неизвестная болезнь поражает крупный рогатый скот. В прошлом месяце было зарегистрировано 275 больных коров, из них 120 погибли, остальные находятся на контроле. Сейчас ведутся лабораторные исследования, пригласили специалистов из областной радиологии, чтобы исключить радиацию местности. Поэтому пока сказать конкретно о причинах заболевания коров мы не можем», - сообщил аким Исатайского района Марат Мурзиев.

Напомним, в июне в Исатайском районе лошади начали болеть мытом. На сегодняшний день зарегистрировано 250 случаев заболевания лошадей, из них 138 голов погибло, 40 лошадей на стадии выздоровления, 72 - находятся под наблюдением ветеринарных врачей. Массовый падеж лошадей приостановлен