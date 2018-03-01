От авторучки до подарочных наборов: Что дарили костанайским госслужащим в 2017 году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Должностные лица Костанайской области в 2017 году сдали в специальный государственный фонд 37 подарков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала ведущий специалист управления контроля в сфере государственной службы Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области Жанна Ержанова, госслужащие сдавали разные подарки - от простых авторучек до дорогих подарочных наборов.

Как отмечает Ж. Ержанова, поступая на государственную службу, гражданин принимает на себя определенные ограничения, предусмотренные Законом «О противодействии коррупции».

«Речь идет о существующем запрете для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, которые не вправе принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия. Данные ограничения применяются не только в отношении самого государственного служащего, но и на членов его семьи, которые не вправе принимать подарки, услуги и подношения за счет физических и юридических лиц как иностранных, так и казахстанских, с которыми должностное лицо связано по службе»,- прокомментировала специалист выдержки из закона.

Так, госслужащий и члены его семьи в рамках данного закона должны в семидневный срок безвозмездно сдать незаконно полученные членами его семьи подарки в специальный государственный фонд или возместить стоимость услуг, которыми неправомерно воспользовались.

Подарки, получаемые госслужащими, по словам Ж. Ержановой, разные.

«В 2016 году по Костанайской области в специальный государственный фонд сдан всего 1 подарок. А 2017 год, по сравнению с 2016 годом, характеризуется увеличением количества сданных подарков. Так, в 2017 году в Костанайской области должностными лицами сдано 37 подарков. Государственным служащим преподносили всевозможные подарки, начиная от авторучки, книги, сувенира, портмоне, коробки шоколада, заканчивая флешкой, коробкой чая и металлической фляжкой с рюмкой. Что касается дорогих подарков, то это были подарочный набор «Versace Eros», белое игристое вино «Martini Asti» и армянский коньяк «Арарат», - рассказала она.

Как утверждают в ведомстве, госслужащие с легкостью отказываются от подарков в пользу государства, передав их в департамент государственного имущества и приватизации. Вероятно, на это влияет административная ответственность, которая предусмотрена в том случае, если вовремя не сдать или вовсе не представить в госфонд полученный подарок.