Осужденному экс-замначальника РОВД Костанайской области ужесточили наказание

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя начальника Мендыкаринского РОВД, который обманным путем пытался получить от потерпевшего 300 000 тенге. Это плата за непривлечение его к уголовной ответственности, сообщает «Алау».

За покушение на совершение мошенничества суд приговорил экс-полицейского к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении. У него конфисковано имущество. Он пожизненно лишен права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функции представителя власти. Лишён специального звания майора полиции, с отбыванием наказания в колонии поселении.

«В дальнейшем, в ходе изучения приговора прокуратурой района установлено неправильное применение уголовного закона и несоответствие тяжести наказания совершенному уголовному правонарушению. В связи с чем, прокуратурой района внесен апелляционный протест, который удовлетворен Костанайским областным судом», - отметили в пресс-службе прокуратуры Костанайской области.

В итоге приговор в отношении экс-полицейского изменен. Он отправится в колонию общего режима на 2 года 7 месяцев.